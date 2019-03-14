В Москве станут больше штрафовать за нарушение ПДД возле «зебры»

В столице в этом году планируют в несколько раз увеличить количество комплексов для фото- и видеофиксации. Это позволит сократить количество ДТП в Москве.

В частности, власти намерены серьёзно контролировать пешеходные переходы, чтобы каждый автомобилист, который не пропустил человека на дороге, был обязательно наказан штрафом. Поэтому в первую очередь камеры будут поваляться именно в таких местах. По мнению экспертов, это позволит значительно повысить культуру вождения.

Точное местоположение новых камер пока не сообщается. Однако, в необходимости такого решения в мэрии не сомневаются. Ведь статистика показывает, что после установки камер на проблемных пешеходных переходах, где часто сбивали людей, количество таких происшествий резко сократилось.

Также, в Москве планируют увеличить число камер, которые будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора. Сейчас их в столице около 7 десятков, но до конца 2019 года должно стать в разы больше.