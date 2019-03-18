В Минске найден уникальный микро-автомобиль на базе мотоцикла «Ява»

Президент Белорусского союза дизайнеров Александр Длотовский в свое время разработал для себя уникальное транспортное средство. Речь идет о мини-машине, созданной на базе мотоцикла Jawa 250.

Фотографии машины опубликовал белорусский портал «Onliner» . Судя по снимкам, сам мотоцикл при превращении его в более комфортное транспортное средство остался почти нетронутым, за исключением того, что теперь там, где располагались сиденья, находится бензобак, а на месте коляски расположен пассажирский отсек с фанерной крышей.

Мини-автомобиль на базе мотоцикла оснащен фарами и задними фонарями, а также «дворниками». Управляется транспортное средство мотоциклетным рулем, а на приборную панель выведены все необходимые датчики – спидометр, указатель уровня топлива, амперметр и даже механические часы.

Более того, мини-автомобиль имеет весьма комфортное оснащение, поскольку оборудован прикуривателем и пепельницей, системой обдува водителя и пассажиров вентилятором.