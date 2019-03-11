В Казани продают «Волгу» с мотором от Toyota и АКПП

На портале «Юла» опубликовано объявление о продаже уникального автомобиля. Речь идет о ГАЗ-24 «Волга» в кузове кабриолет.
Автомобиль оснащен двигателем от Toyota на 230 лошадиных сил и автоматической трансмиссией.
По словам продавца машины, аналогичных автомобилей «просто не существует».
Заявленный пробег машины составляет 1000 км. Большую часть своей жизни автомобиль использовался в качестве участника различных выставок и мероприятий – из самых известных – реклама «Мегафон».
Автомобиль технически полностью исправен и на ходу.
За уникальную «Волгу» продавец просит 868 тысяч рублей.