В Казани продают «Волгу» с мотором от Toyota и АКПП

На портале «Юла» опубликовано объявление о продаже уникального автомобиля. Речь идет о ГАЗ-24 «Волга» в кузове кабриолет.

Автомобиль оснащен двигателем от Toyota на 230 лошадиных сил и автоматической трансмиссией.

По словам продавца машины, аналогичных автомобилей «просто не существует».

Заявленный пробег машины составляет 1000 км. Большую часть своей жизни автомобиль использовался в качестве участника различных выставок и мероприятий – из самых известных – реклама «Мегафон».

Автомобиль технически полностью исправен и на ходу.

За уникальную «Волгу» продавец просит 868 тысяч рублей.