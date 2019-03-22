В 2018 году россияне приобрели около 1 млн автомобилей с АКПП

Согласно отчету «Автостата», за 2018 год на российском авторынке было реализовано порядка 941 тысячи новых легковых автомобилей, укомплектованных автоматической коробкой переключения передач, что составляет 56,3% всего объема автомобильного рынка страны.

Наибольшая часть продаж пришлась на автомобили с классическим гидротрансформатором – 762 тысячи 700 машин (доля 45,6%). На долю вариаторов пришлось всего 7,7% рынка или 128 тысяч 700 автомобилей. Наименьшее число реализованных машин с АКПП пришлось на роботизированные трансмиссии – 3% рынка или 49 тысяч 900 штук.

Напомним, что объем продаж автомобилей с автоматической коробкой передач в России уже несколько лет подряд превышает реализацию машин с МКПП.