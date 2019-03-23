Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx показали на видео

В Сети появилось первое официальное видео нового ультрабюджетного кроссовера компании Hyundai под названием Styx. Презентация новинки состоится на апрельском автосалоне в Нью-Йорке. Продавать «паркетник» будут на рынках Индии, Китая, Южной Кореи, а также США и Южной Америки.

Судя по видеотизеру, в котором «Стикс» появился в камуфляжной пленке, автомобиль получит дизайн в стиле Encino/Kona. Передняя часть кроссовера обзаведется каскадной решеткой радиатора, а также узнаваемой 2-уровневой головной оптикой.

В моторную линейку новинки войдут 1,4-литровый «атмосферник» на 100 лошадиных сил, а также 1-литровый турбированный агрегат на 118 «сил». Также для этой модели будет доступен 1,4-литровый «дизель» на 115 «лошадок». Связку всем этим моторам составит 5- и 6-ступенчатые МКПП, «робот» и полноценный «автомат». Привод будет только передним.