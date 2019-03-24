«УАЗ» вернулся к идее создания нового кроссовера 3170

Ряд отечественных автомобильных СМИ сообщает о том, что инженеры Ульяновского автозавода вернулись к работам по созданию первого в истории марки «УАЗ» кроссовера с индексом 3170.

Напомним, что данный проект несколько раз сворачивался, а затем воскрешался, а никаких официальных подробностей о нем не было слышно почти год. В сентябре прошлого года генеральный директор «УАЗ» Вадим Шевцов сообщил, что компания не будет выпускать компактный кроссовер с несущим кузовом, однако некая новая модель, но под другим брендом, вполне возможна.

Предполагалось, что серийный кроссовер получит дизайн от итальянского ателье Pininfarina и будет похож на Chevrolet Niva, однако по габаритам будет превосходить детище «GM-АвтоВАЗ».

Первоначально в планы «УАЗ» входила установка под капот кроссовера «3170» 2,3-литрового агрегата на 170 лошадиных сил, работающего в паре с безальтернативным полным приводом.

Представители «УАЗ» данную информацию пока не комментируют.