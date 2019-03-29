УАЗ “Пикап” появится в продолжении сериала “Молодой Папа”

Отечественный УАЗ “Пикап” принял участие в съемках второго сезона сериала “Молодой папа” под названием “Новый Папа”.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.

УАЗ «Пикап», приглянувшийся продюссерам «Нового Папы», был заказан у итальянского дилера UAZ. Так называемый «Папамобиль» укомплектован 2,7-литровым мотором ЗМЗ, работающим как на бензине, так и сжиженном газе. Двигатель соответствует европейским нормам Евро-6.

Сообщается, что дополнительное оборудование для пикапа было установлено уже в Италии. Тюнеры переделали заднюю часть машины, установив в ней специальный стеклянный купол, защищающий понтифика от нападений.