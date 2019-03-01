«УАЗ» начал продажи обновленного Hunter, ставшего грузовиком

Вслед за началом производства эксклюзивной версии внедорожника УАЗ “Патриот” Life Style Ульяновский автозавод объявил о старте продаж на российском рынке обновленной версии модели «Хантер».

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о том, что Hunter в обновленном ОТТС был переведен из класса легковые автомобили в малотоннажные грузовики, однако управлять им по-прежнему можно будет любому водителю с правами «легковой» категории B.

Уже в базе обновленный «Хантер» получил систему экстренного оповещения в случае ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС») и систему ABS.

Кроме того, отныне во всех комплектациях внедорожники «Хантер» комплектуются более надежными и простыми в обслуживании мостами «Спайсер», а также трансмиссией Dymos, которая устанавливается также на модели “Патриот” и “Пикап”.

Стоимость обновленного внедорожника УАЗ “Хантер” с 2,7-литровым мотором на 135 лошадиных сил, полным приводом и “понижайкой” в базовом варианте “Классик” стартуют с 658 тысяч 800 рублей с учетом всех маркетинговых акций и госпрограмм.