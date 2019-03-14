Требования к локализации автопроизводства в России ужесточают

В правительстве РФ рассказали, что схема получения государственной поддержки для производителей автомобилей слишком простая, на основании чего решили её пересмотреть.

Так, было принято решение изменить систему получения баллов по локализации. Однако, эксперты отмечают, что согласно новым расчётам даже далеко не каждый отечественный производитель сможет соответствовать выставленным условиям, не говоря уже о зарубежных компаниях.

Для того, чтобы получить государственную дотацию, необходимо будет собрать 2 тысячи баллов. Чтобы появилась возможность рассчитывать на подрежу РФ в сфере лизинга, нужно будет набрать в 3 раза больше.

В частности, одним из самых противоречивых пунктов является необходимость производить на территории страны электронные узлы и их компоненты. Однако, чтобы реализовать это, многим компаниям придётся инвестировать огромные суммы и переоборудовать производственные площадки. Соответственно, большая часть из них в перспективе лишится господдержки.

Чтобы заработать минимальные 2 тысячи баллов, производитель должен выпускать автомобили на территории РФ включая процесс штамповки кузова, при этом, минимум 70 процентов металла должно быть отечественного производства. Кроме того, необходимо проводить сварочные и лакокрасочные работы и заниматься изготовлением моторов и коробок передач.