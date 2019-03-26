Транспортный налог хотят связать с весом авто

В РОС было зарегистрировано оригинальное предложение, которое предполагает связать сумму транспортного налога с фактическим весом автомобиля.

Отметим, что с данной пошлиной уже в течение нескольких лет «воюют» между собой представители заинтересованных сторон. Её даже пытались отменить и привязать стоимость самого налога к пробегу авто. Кроме того, не законченным остаётся и обсуждение привязки коэффициента к регионам.

Инициаторы же нового проекта полагают, что именно вес автомобиля по факту влияет на износ дорожного покрытия. А учитывая реальную практику того, что в некоторых регионах транспортный налог для грузовиков на 30 процентов меньше, чем для легковушек, то несправедливую тенденцию давно пора изменить и привязать сумму налога к фактической массе транспорта.

При этом, автор проекта уверен, что от идеи привязки стоимости к мощности авто стоит отказаться, так как от того, сколько лошадей имеет мотор, никак не зависит, как именно авто влияет на дорогу. Отмечается, что если инициатива соберёт свыше 100 тысяч голосов, то в правительстве должны будут рассмотреть это предложение.