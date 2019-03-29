Toyota успела подать заявку на СПИК и готовится сделать крупные инвестиции

Toyota является едва ли не единственным самым крупным игроком на отечественном рынке. И её представители сообщили, что всё-таки успели подать заявку на СПИК в Минпромторг.

Многие волновались, что компания решит свернуть своё производство в России. Однако, этого не произошло. Да и это не выгодно для самой фирмы, так как она в РФ пользуется большой популярностью. Только в прошлом году компания смогла реализовать на отечественном рынке более 108 тысяч экземпляров авто и чистый прирост составил 15 процентов.

По словам источника, компания готова инвестировать в развитие отечественного завода, который уже сейчас выпускает две модели в полном цикле, около 20 миллиардов рублей. Эта программа рассчитана на следующие 10 лет. Сообщается, что большей частью средства будут потрачены на расширение производственных площадок, дабы увеличить показатель локализации. Скоро в России начнут изготавливать подушки безопасности, топливные баки и даже стеклоподъёмники.

Кроме того, в течение 10 лет фирма будет платить 10 процентов от прибыли от экспорта. И в течение этого времени Россия должна получить более 150 миллиардов рублей в виде налогов.