Toyota отзывает в России 350 машин GT86

Компания Toyota объявила об отзыве в России 350 единиц своих спортивных автомобилей GT86. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва являются конструктивные особенности клапанного механизма мотора, которые могут вызвать чрезмерное напряжение, превышающее расчетное. Данная неполадка способна вызвать ухудшение прочности клапанных пружин и их поломок. При возникновении такой неисправности двигатель может выйти из строя, спровоцировав потенциальную аварийную ситуацию.

Уполномоченные представители японской марки в ближайшее время оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения ближайшего дилерского центра, где с их автомобилями будут проведены ремонтные работы. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя Toyota.