Toyota начала продажи кроссоверов Suzuki Vitara Brezza

Компания Toyota в рамках ранее заключенного соглашения с маркой Suzuki начала продажи на рынке Кении кроссоверов Vitara Brezza.

Первоначально предполагалось, что Suzuki Vitara Brezza появится на рынке Восточной Африки под шильдиком Toyota, но в итоге кроссовер сохранил оригинальное наименование.

Первые «товарные» автомобили уже добрались до дилеров Toyota в Кении. Позже к данному «паркетнику» должны также присоединиться модели Jimny, Alto, Swift и Ciaz.

Напомним, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza остается самой популярной моделью «Сузуки» в сегменте SUV на мировом рынке. За минувший год объем его реализации в Индии составил 160 тысяч машин. Автомобиль оснащается 1,3-литровым дизельным мотором на 90 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным «роботом».

Стоимость «паркетника» при пересчете на российскую валюту составляет 700 тысяч рублей.