Toyota Land Cruiser получил для России «дерзкую» версию

Компания Toyota представила новую спецверсию своих внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado для России. Новое исполнение получило название TRD, поскольку ее разработкой занимались специалисты подразделения Toyota Racing Development.

Новая модификация получила более «дерзкий» дизайн в передней части кузова, а также дополнительные элементы аэродинамики.

В интерьере внедорожников появились вставки, стилизованные под алюминий, а также модернизированная кнопка запуска мотора.

В оснащение автомобилей входят гидропневматическая передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте, а также адаптивная система регулировки жесткости подвески и 20-дюймовые колеса.

Ценник бензиновой версии модели Land Cruiser Prado TRD составляет 4 миллиона 80 тысяч рублей. За дизельную модификацию просят 4 миллиона 35 тысяч рублей.

Стоимость бензинового Land Cruiser 200 TRD начинается от 5 миллионов 77 тысяч рублей, а за дизельную версию просят минимум 5 миллионов 914 тысяч рублей.