Toyota и Lamborghini не пускают российский бренд Aurus в Европу

Автомобильные компании Toyota и Lamborghini, а также французский производитель покрышек Michelin, опротестовали заявку российского премиального бренда Aurus на регистрацию в патентном бюро Европы.

По словам представителей данных марок, наименование Aurus до степени смешения схоже с названиями брендов их машин.

Так, компания Toyota продает в Европе хэтчбек под именем Auris, а Lamborghini – премиальный кроссовер Urus. В свою очередь в линейке шинного производителя Michelin имеется модель Taurus.

По мнению экспертов, не исключен вариант, при котором российской марке Aurus придется переименоваться для европейского рынка, пишет издание IZ.