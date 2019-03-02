Toyota Chaser назван самой доступной иномаркой в РФ для дрифта

С момента зарождения гоночной дисциплины дрифт в Японии прошло уже несколько десятков лет. За это время она успела перекочевать во многие другие страны, в том числе и в Россию, где все чаще стали проводиться такие соревнования, а ярые ее поклонники начали покупать автомобили, которые максимально подходят для прохождения поворотов в управляемом заносе.

Эксперты составили тройку наиболее доступных иномарок, оснащенных задним приводом, которые идеально подойдут начинающему дрифтеру.

ТОП-3 открывает американский Ford Sierra. Приобрести такой автомобиль на вторичном рынке сейчас в более-менее «живом» состоянии можно по цене до 100 тысяч рублей. Sierra включает в себя весь необходимый набор качеств для начинающего дрифтера – задний привод, неплохой 2-литровый 120-сильный двигатель и хорошую ремонтопригодность.

Вторая строчка досталась BMW 3-Series E30 80-х годов выпуска. Автомобиль отличается весьма легким кузовом, мощными моторами от 130 до 170 лошадиных сил, и, конечно же приводом на заднюю ось, пишут «Автоновости дня». С таким автомобилем при желании можно выйти даже на вполне серьезный соревновательный уровень.

Наконец, первое место в списке лучших доступных автомобилей для дрифта занимает японский Toyota Chaser. Машина с родины этой дисциплины очень популярна в России, особенно в Дальневосточных широтах, где ее стоимость весьма бюджетна.

Эта модель обладает всем, что необходимо, для того, чтобы получать удовольствие от управляемого заноса, в том числе задним приводом. Приводят в движение седан легендарные японские моторы 1JZ и 2JZ с высоким ресурсом и выдающейся для тех лет мощностью от 180 до 280 лошадиных сил.