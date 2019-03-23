ТОП самых надежных двигателей-миллионников

В современном мире бытует понятие, что моторы нынешнего поколения автомобилей созданы для того, чтобы ломаться, а старые двигатели, не отягощенные последними техническими решениями, вспоминаются с ностальгией.

Эксперты портала «Авторамблер» составили тройку таких силовых агрегатов, которые нередко награждались от автомобилистов почетным званием «миллионник».

Среди таких двигателей лидирующие позиции определенно занимают японские моторы, в частности «тойотовские».

Пожалуй, самым долговечным из них является 2-литровый атмосферник 3S-FE, выдающий 128-140 лошадиных сил. Этот агрегат инженеры Toyota устанавливали в многочисленные модели: от Camry до RAV4.

Еще одним крайне надежным мотором от «Тойоты» является семейство 6-цилиндровых двигателей JZ. Моторы 1 JZ-GE и 1JZ-GTE, а также 2JZ-GE и 2JZ-GTE отличаются не только великолепной «живучестью», но и производительностью. Кроме того, они имеют широкие возможности для тюнинга, которые активно использовались владельцами моделей Mark, Chaser, Supra и множества других.

Сегодня двигатели автомобилей BMW назвать надежными язык не повернется, однако старые рядные 6-цилиндровые моторы «баварцев» славятся своей неубиваемостью. Речь идет о 2,5 и 3,5-литровых агрегатах, которые ставились на семейство M30, а также о 2- и 2,5-литровых агрегатах от легендарного M50 из девяностых, выдающих 150 и 192 лошадиные силы соответственно. Залогом надежности всех этих моторов стала их простая конструкция без «наворотов».