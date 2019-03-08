ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ с полным приводом

Среди российских автомобилистов бытует мнение, что в нашей стране без полного привода не обойтись. Часто они правы, особенно если живут не в центральной части России, а в глубинке.

Эксперты издания «Автовзгляд» назвали пятерку самых дешевых кроссоверов, которые можно приобрести на российском авторынке с системой 4WD.

На первой позиции в этом рейтинге расположился французский Renault Duster с ценником в 819 тысяч 990 рублей за версию c 1,6-литровым мотором на 114 «сил» и МКПП, а также полным приводом.

На второй строчке оказался Nissan Terrano, являющийся сводным братом «Дастера», но имеющий более продвинутое оснащение. Версия с полным приводом этой модели продается по цене от 1 миллиона 68 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает бестселлер Hyundai Creta, являющийся самым продаваемым SUV в России на протяжении последних нескольких лет. Правда за полноприводную модификацию «Креты» придется заплатить 1 миллион 80 тысяч рублей.

Четвертым и пятым в данном ТОП-5 стали Renault Kaptur и Ford EcoSport. Стоимость полноприводных версий этих моделей начинается от 1 миллиона 139 тысяч 990 и 1 миллиона 353 тысяч рублей соответственно.