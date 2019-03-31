ТОП-4 самых устойчивых к коррозии автомобиля «АвтоВАЗа»

Среди российских автолюбителей бытует мнение, что все отечественные автомобили отличаются слабой защитой перед коррозией. Тем не менее, если перелопатить форумы поклонников «Лада», то можно узнать, что в модельном ряду «АвтоВАЗа» есть несколько моделей, которые совсем не склонны к ржавчине.

ВАЗ-2101

Наименее ржавеющим автомобилем Lada является отечественная «Копейка». Машина советской эпохи сделана из металла отличного качества, который отлично сопротивлялся коррозии, пишет Drivenn, чего нельзя было сказать о последних ВАЗ-2105, которые не отличались качеством сборки и качеством лакокрасочного покрытия.

ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

Второе место досталось двум родственным моделям – ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, ставшим настоящим прорывом для отечественного автопрома.

Переднеприводные «восьмерка» и «девятка», сделанные до 90-х, имели неплохую защиту от рыжиков при должно уходе за кузовом, однако те машины, которые выпускали уже после перестройки, имели слабую антикоррозионную стойкость.

Lada Priora

Преемник, пожалуй, одной из самых гниющих моделей «АвтоВАЗа» ВАЗ-2110 – Lada Priora – унаследовала часть кузовных болячек своей предшественницы, но уже в меньшей интенсивности. Владельцы «Приор» иногда жалуются на небольшие рыжики, однако это не помешало автомобилю завоевать всенародную любовь.

Lada Kalina-Lada Granta

Замыкает ТОП-4 самых стойких к коррозии автомобилей «АвтоВАЗа» линейка бюджетных машин Lada Kalina – Lada Granta. Владельцы «Калин» и «Грант» жалуются на все, что угодно, но не на ржавчину. При должном уходе за кузовами этих машин они способны спокойно отъездить без рыжиков более 5 лет.