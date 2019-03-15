Tesla показала «дешёвый» кроссовер

Илон Маск лично провёл презентацию своего нового автомобиля, который получил маркетинговое название Model Y. Сообщается, что новинка станет самой доступной в сегменте кроссоверов данного бренда.

Стоит отметить, что саму модель разработали просто за невероятно короткое время. Во время презентации Илон Маск много рассуждал о перспективах развития бренда, однако о самом автомобиле было сказано не так много. При этом, на кроссовер сразу же открыли предварительные заказы.

Внешне новинка больше похожа на стандартный хэтчбек, нежели на кроссовера. В частности, это связано с небольшим клиренсом и купеобразной формой. Но, несмотря на внешнюю компактность, в салоне может поместиться сразу 7 человек, правда, в последнем ряду вряд ли поместится кто-то больше, чем подросток.



Электрокар поступит в продажу в четырёх версиях. Базовая модификация получит запас хода в 368 километров, а её стоимость составит 39 тысяч долларов. Отметим, что данная модель поступит и на российский рынок, однако, в очень ограниченном количестве. Сроки поставок пока не были названы.