Suzuki показала конкурента Renault Kwid за 250 тысяч рублей

На днях в Сети появилось первое фото новой модели компании Suzuki. Речь идет о городском хэтчбеке, который будет конкурировать с Renault Kwid. Презентация автомобиля состоится в текущем году.

Судя по снимку, новинка получит дизайн прототипа Future-S. В модельной линейке марки в Индии автомобиль заменит доступный хэтчбек Alto. Главным конкурентом новинки станет хэтчбек Renault Kwid, стоимость которого на индийском рынке составляет 266 тысяч 700 рупий или 250 тысяч рублей по актуальному курсу.

В моторную линейку нового хэтчбека от «Сузуки» должны войти 1,2-литровый бензиновый 4-цилиндровый агрегат и 3-цилиндровый «атмосферник» на 68 «сил». Трансмиссия – МКПП или «робот».

В продажу в Индии автомобиль поступит до конца 2019 года. Информации о планах Suzuki поставлять новинку на другие рынки – пока нет.