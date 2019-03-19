Суд постановил, что выезжающие из двора машины не обязаны пропускать всех

Верховный суд вновь рассматривал дело о мелком нарушении правил дорожного движения, штраф за которое составляет 500 рублей.

Отметим, что инцидент произошёл на Пермской дороге более года назад, однако разрешена ситуация была только вчера. В результате автомобилисты теперь могут иметь все основания для того, чтобы не уступать всем автомобилям дорогу при выезде на трассу со двора.

Девушка за рулём, выезжая со двора на одностороннюю дорогу, где были установлены советующие знаки, уступила дорогу всем, кому должна была по правилам, и начала движение. В это время в неё врезалось другое авто, которое двигалось в противоположном направлении, несмотря на одностороннее движение.

Прибывшие на место аварии инспекторы выписали штраф тому автомобилисту, который двигался по встречке. Кроме того, они посчитали, что и сама автоледи нарушила правила, не пропустив всех перед выездом из двора. Штраф составил 500 рублей, однако, девушка принципиально решила его не оплачивать, уверенная в своей правоте. Перед Верховным судом три инстанции отказывали ей в удовлетворении иска, признавая действия ГИБДД законными. И лишь наивысшая судебная структура сняла с автоледи необходимость погашения штрафа.

В суде указали на то, что автомобилист обязан уступать дорогу только тем машинам, которые по правилам имеют перед ним преимущество. И это прописано в своде ПДД. Ехавший же по встречке автомобиль не имел преимущества перед авто, которое выезжало со двора на одностороннюю дорогу. Соответственно, девушка ничего не нарушила.