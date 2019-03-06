Subaru Viziv Adrenaline получил новый фирменный стиль

В Женеве состоялась официальная презентация концептуального паркетника модели Subaru Viziv Adrenaline.

Компания рассказала, что на примере этого автомобиля она показала, как именно она видит развитие собственного бренда в дальнейшем. Новинка получила принципиально новые фирменные черты, которые в дальнейшем будут применяться при разработке серийных модификаций.

Автомобиль действительно стал выглядеть куда более эффектно, чем прошлые модели марки. Светодиодные фары, выпуклые рельефные крылья, а также крупные колёсные арки – всё это в комплексе создаёт агрессивный внешний вид. Как и следовало ожидать, концепт получил камеры вместо наружных зеркал, и вполне вероятно, что фирма всё-таки рискнёт использовать такое решение и в серийных версиях.

Внешне заметно, что машина получила весьма большой клиренс, а также короткие свесы, поэтому автомобилисты смогут преодолевать препятствия на бездорожье без вреда для авто. А вот интерьер концепта фирма решила скрыть от глаз, наглухо затонировав стёкла. Кроме того, компания не рассекретила и технические характеристики новинки. Можно лишь предполагать, что машина будет оснащена гибридной силовой установкой.