Старым машинам в РФ присвоят экокласс без ведома собственников

Стало известно о том, что владельцам относительно страх автомобилей не придётся тратить время и средства на то, чтобы присвоить машине экологический статус.

Впервые данные про экопринадлежность транспортного средства стали указывать примерно 10 лет назад. Однако, тем машинам, которые были выпущены до 2009 года такие данные не присвоили. Согласно сведениям профильного ведомства, на сегодняшний день на их долю приходится более 70 процентов от общего количества авто в России. И эту ситуацию нужно решать, так как в скором времени во многих регионах заработает программа по контролю автовыхлопа.

В частности, власти того или иного города смогут лично определять экологические зоны, в которые нельзя будет въезжать транспорту, имеют низкий класс экостандарта. В противном случае водитель должен будет заплатить штраф размером в 500 рублей. Хотя, в последнее время ходят слухи, что эта сумма может быть значительно увеличена.

В ведомстве отметили, что каждый автомобилист, авто которого получит экокласс, имеет право оспорить решение. В таком случае вопрос будет решаться в частном порядке.