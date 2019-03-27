Стартовало серийное производство новой Toyota Supra

Компания Toyota приступила к серийной сборке нового поколения своего суперкара Supra. Производством новинки занимается предприятия Magna Steyr в Граце (Австрия), с конвейера которого уже сошел первый экземпляр этой модели.

Первой серийной «Супра» в возрожденном виде оказался автомобиль с VIN-номером 20201, где цифра 2020 является обозначением модельного года, а 1 – порядкового номера.

Возрожденная Toyota Supra была впервые показана на автомобильной выставке в Детройте в январе 2019 года. В серийном исполнении японский суперкар оборудован 3-литровым рядным 6-цилиндровым агрегатом BMW с двойным турбонаддувом и отдачей в 340 лошадиных сил при 501 Нм крутящего момента. Связку двигателю составляет 8-диапазонная коробка передач ZF. С места до первой «сотни» новая «Супра» разгоняется за 4,3-секунды. Максимальная скорость купе ограничена на отметке в 250 километров в час.

Старт продаж новинки на глобальном рынке запланирован на весну этого года.