Стартовало производство сверхдлинной “ГАЗель NEXT”

Горьковский автомобильный завод приступил к серийной сборке новых фургонов и микроавтобусов “ГАЗель NEXT 4.6”, отличающихся увеличенной колесной базой. До дилеров “ГАЗ” автомобили доберутся в ближайшее время.

Колесная база новых версий A65R52 и C45R02 составляет 3950 мм (+205 мм), а их габаритная длина равна 6907 мм.

Автомобили спроектированы на базе шасси «ГАЗель NEXT» с полной массой в 4.6 тонны.

Сверхдлинные фургон и микроавтобус комплектуются турбодизельным агрегатом на 150 лошадиных сил при 330 Нм крутящего момента. Максимальная скорость машина составляет 130 километров в час.

Вместимость салона пассажирского микроавтобуса составляет 22 человека (+5 пассажиров по сравнению с обычным микроавтобусом).

Объем грузового отсека сверхдлинного цельнометаллического фургона равен 15,5 кубов (+2 м3 к стандартной модели), что позволяет уместить в нем пять европалет.

Стоимость базовой версии фургона составляет 1 миллион 605 тысяч рублей. За микроавтобус просят 1 миллион 790 тысяч рублей.

С выпуском сверхдлинных «ГАЗелей» компания ГАЗ впервые выходит в сегмент тяжелых фургонов, где раньше в России были представлены исключительно иностранные модели, – говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой Горьковского автозавода.