Стало известно, сколько будет стоить проезд по трассе М-11

Официально озвучена информация о том, что максимальная стоимость проезда по участку дороги трассы М-11, проходящей от Москвы до Северной столицы, составит 2 тысячи рублей. В эксплуатацию же она будет сдана уже к осени текущего года.

Сообщается, что максимальная цена была рассчитана исходя из ситуации, когда обычный водитель пожелает двигаться по этой трассе в будней день, имея только наличные или банковскую карту. Для тех же, кто будет иметь транспондер, стоимость проезда по участку будет значительно снижена. Максимальная скорость движения составляет 130 километров в час. Количество полос меняется от четырёх до десяти.

Данное правило будет распространяться абсолютно на всех владельцев легкового транспортного средства. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, стоимость проезда по платным трассам России не может быть выше 3 тысяч рублей. Строительство конкретной дороги началось ещё 9 лет назад.