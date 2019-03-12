«Спорт-версия» обновленной Lada Granta выйдет летом

Компания «АвтоВАЗ» готовит обновление «заряженной» модификации своей модели Granta с приставкой Sport. Автомобиль получит мотор с увеличенной мощностью и начнет сходить с конвейера уже этим летом.

Напомним, что спорт-версия «Гранты» появилась в 2013 году. Автомобиль отличался от обычной Granta наличием под капотом 1,6-литрового форсированного мотора, уменьшенным клиренсом, задними дисковыми тормозами вместо барабанных, а также модернизированным дизайном кузова, в котором использовано несколько специальных аэродинамических элементов.

В интерьере седана использовались новые передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

По данным Drom, несмотря на то, что сейчас Granta Sport не продается, «АвтоВАЗ» готовит обновленную версию этой модели с новым дизайном, выполненном с использованием X-стиля. Мелкосерийное производство таких машин стартует уже в августе этого года.

Кроме того, до выхода Granta Sport должны начаться продажи обновленной модификации Drive Active, которая имеет дизайн «Спорт-версии», но оснащается обычным, стоковым «грантовским» мотором.

Цены и комплектации новинки пока держатся в секрете.