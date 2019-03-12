Сотрудники российских заводов Ford предлагают снизить цены на Focus

Компания Ford вероятнее всего в скором времени закроет 2 из 3 своих производственных площадок в России. Хотя, сотрудники предприятия до сих пор полагают, что ситуацию ещё можно спасти.

Напомним, что впервые о грядущем сокращении фирма завила в начале текущего года, указав, что вынуждена сократить бизнес в рамках Европы, и во втором квартале этого года будет решаться судьба предприятий в РФ. А согласно данным, озвученным во время мотор шоу в Женеве, фирма планирует оставить работать только Елабужскую площадку, которая будет вплотную заниматься изготовлением коммерческого транспорта. Кроме того, эти же мощности будут использовать для сборки автомобилей бренда Aurus.

Таким образом переживать о своей дальнейшей судьбе стоит только сотрудникам, которые работают на моторной линии, так как если Ford избавится от производства легковушек, то и двигатели собирать в РФ не будет никакого смысла.

В настоящий момент общая мощность отечественных предприятий бренда составляет примерно 360 000 авто в год. Этой зимой спрос на модели фирмы упал почти вполовину. Сотрудники же заводов сейчас работают вместе с профсоюзом, члены которого сообщают, что спасти производство ещё есть возможность. Для этого нужно максимально удешевить модель Focus, убрав из неё все ненужные опции. Таким образом она станет конкурентоспособной по цене и спрос на модель вновь вырастет. Однако, дирекция завода утверждает, что из базовой модификации авто просто нечего исключать, так как её комплектация и без того слишком скудная.