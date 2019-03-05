Составлен ТОП самых угоняемых автомобилей в России

Страховая компания «АльфаСтрахование» назвала десятку самых популярных среди угонщиков в России автомобилей. Данный антирейтинг был составлен на основе данным по угонам, поступившим в компанию за 2018 год.

Так, лидером по количеству угнанных машин в базе страховой за минувший год оказался американский внедорожник Cadillac Escalade с частотой угонов в 2,32 процента.

На второй позиции расположился японский Lexus LX ­– 1,23%. Тройку замкнул Jeep Grand Cherokee – 0,87 процента.

Четвертым и пятым стали Toyota Camry и Hyundai Santa Fe (0,58 и 0,48%).

Во второй десятке лидером по числу угонов стал: BMW 7-Series. За ним расположились: Toyota Land Cruiser, Kia Optima, Hyundai Tucson и Lexus RX.