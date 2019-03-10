Составлен ТОП самых дорогих автомобилей на российском рынке

Автомобильные эксперты составили список самых дорогих автомобилей на российском авторынке по итогам января 2019 года.

Первое место в этом ТОП-е занял британский внедорожник Rolls-Royce Cullinan со средневзвешенным ценником в 25 миллионов рублей. Объем продаж этой модели за первый месяц 2019 года составил 4 машины.

На второй позиции расположилось купе Rolls-Royce Wraith – в среднем оно обошлось россиянам в 19 миллионов рублей, а на учет встало три автомобиля.

Тройку лидеров замкнул Bentley Continental со средней стоимостью в 18 миллионов 100 тысяч рублей и 10 продажами за январь.

Далее расположились: Lamborghini Urus (15 миллионов 200 тысяч рублей), Bentley Bentayga (14 миллионов 800 тысяч рублей), Lamborghini Huracan (14 миллионов 40 тысяч рублей), Mercedes-Benz G-Class (12 миллионов 500 тысяч рублей), Tesla Model X (12 миллионов 250 тысяч рублей), Aston Martin V8 Vantage (11 миллионов 800 тысяч рублей) и Bentley Flying Spur (11 миллионов 800 тысяч рублей).