Составлен ТОП-5 самых малоизвестных дизельных автомобилей времен СССР

Во времена Советского Союза отечественный автопром не баловал своих потребителей обилием дизельных моделей автомобилей. Большая их часть если и продавалась, то на зарубежных рынках.

Эксперты составили пятерку самых малоизвестных дизельных машин времен СССР.

Первое место в данном рейтинге занял Москвич-407, а если быть точнее – его спецверсия Scaldia 1400 Diesel 1960 года выпуска. Машина оборудовалась 1,62-литровым мотором, работающим на «тяжелом топливе», выдающим 43 лошадиные силы.

Строчкой ниже расположились «Волги» – ГАЗ-21 и ГАЗ-22, комплектовавшиеся таким же мотором, что и вышеназванный «Москвич». В 1962 году автомобили получили модернизированный мотор на 2,2-литра, выдающий 65 лошадиных сил.

ТОП-3 замыкает УАЗ-469. Дизельная модификация этой модели продавалась итальянской фирмой Martorelli и задействовала под капотом дизельные двигатели Peugeot и Fiat с отдачей в 76 и 72 лошадиные силы соответственно.

Четвертым и пятым в данном ТОП-е стали ВАЗ-21045 и ВАЗ-21215. Первый автомобиль задействовал в качестве силовой установки дизельный 1,5-литровый агрегат на 53 лошадиные силы, а второй 1,9-литровый дизельный агрегат Peugeot XuD9ND на 65 «сил».