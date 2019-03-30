Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей Lada в 2019 году

Линейка автомобилей «АвтоВАЗа» никогда не отличалась высокими динамическими показателями, однако последние модели отечественной марки имеют весьма неплохие для своего сегмента разгонные характеристики.

Редакция Daily-Motor.Ru составила пятерку самых быстрых в модельном ряду «Лада» автомобилей в 2019 году, основываясь на заявленных характеристиках на сайте автопроизводителя.

Так, на сегодняшний день самой быстрой моделью Lada является седан Vesta Sport. Данная модель, ставшая самой дорогой за всю историю бренда (цена перевалила за отметку в 1 миллион рублей за базовую версию), с 1,8-литровым 16-клапанным двигателем на 145 лошадиных сил и 5-ступенчатой «механикой» разгоняется с места до первой «сотни» за 6,9-секунды.

На второй строчке по этому показателю идет обычная «Веста» в кузове седан, комплектуемая 1,8-литровым 122-сильным мотором и МКПП. На старт с места и последующий разгон до скорости в 100 км/ч у автомобиля согласно паспортным данным уходит 10,2-секунды.

Тройку лидеров замыкает хэтчбек Lada XRay с временем разгона до первой «сотни» в 10,4-секунды (тот же, что и у Vesta двигатель на 122 л.с. + 5-ступенчатая «механика).

Четвертое и пятое места зарезервировали за собой Lada Vesta Cross и Lada Granta в кузове седан –10,5-секунды. При этом «вседорожный» седан «Веста Кросс» делает такой результат со 122-сильным мотором и «механикой», а «Гранта» – со 106-сильным агрегатом и МКПП.