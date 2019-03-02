Составлен ТОП-3 самых уродливых автомобилей в мире

Как известно, понятие красоты весьма субъективно. Тем не менее, в автопроме часто посмотрев на тот или иной автомобиль большинство автолюбителей быстро приходят к мнению, что звание “уродливый” для них может звучать весьма заслуженно.

Редакция Daily-Motor.Ru составила тройку автомобилей на мировом рынке, дизайн которых мягко говоря можно назвать весьма экстравагантным, я если выражаться более грубо, то даже уродливым.

Первое место в нашем антирейтинге занял первый в истории компании Pontiac внедорожник, который, как и первый блин вышел у нее комом. Презентация автомобиля Aztek состоялась в 2000 году. Как и ожидалось, машина из-за своего не самого удачного провалилась на рынке. Российской аудитории Aztek может быть известен по сериалу «Во все тяжкие». На этом автомобиле передвигался его главный герой – Уолтер Уайт он же «Хайзенберг».

Второе место досталось детищу южнокорейской SsangYong под названием Rodius, сходившему с конвейера с 2004 по 2012 год. Минивэн, если бы он ходил в школу, наверняка сверстники бы дразнили прозвищем «Rodius-уродиус» из-за его неэстетичного внешнего вида. Примечателен тот факт, что автор дизайна этого минивэна Кен Гринли стремился к тому, чтобы машина напоминала внешне яхту, но получилось у него это как-то не очень.

ТОП-3 самых некрасивых автомобилей замыкает Fiat Multipla. Компактвэн итальянской марки выпускался в период с 1998 по 2010 год. Продажи этой модели были крайне низкими, что заставило «Фиат» в итоге подвергнуть дизайн машины изменениям, сменив спорный внешний вид на более традиционный.