Составлен ТОП-3 самых надежных мощных моторов современности

Эпоха безотказных двигателей постепенно подходит к концу. Современные маркетинговые стратегии автопроизводителей вынуждают конструкторов использовать ненадежные узлы и агрегаты с целью заработать побольше на покупателях.

Эксперты издания “Свободная пресса” назвали тройку последних представителей “старой школы”, которые несмотря на свою высокую мощность выделяются еще и надежностью.

Отметим, что данный ТОП-3 располагается по возрастанию производительности, а не по показателям безотказности. Все двигатели, представленные в рейтинге, являются бензиновыми.

Hyundai-Kia-Mitsubishi G4KE/4B12

Тройку открывает агрегат концерна Hyundai-Kia-Mitsubishi G4KE/4B12. Сейчас этот двигатель устанавливают на модели Hyundai Sonata, Kia Optima, Mitsubishi Outlander, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Объем мотора равен 2,4-литрам, а мощность варьируется от 160 до 190 лошадиных сил. Ресурс этого двигателя составляет порядка 250 тысяч километров, но порой он спокойно ходит и до полумиллиона километров. Кроме того, запчасти и его ремонт не сильно ударят по кошельку владельца автомобиля.

Toyota 2GR-FE (2GR-FSE)

Второе место досталось японскому агрегату Toyota 2GR-FE (2GR-FSE). Этот мощный 3,5-литровый двигатель, выпускающийся с 2007 года, выдает от 268 до 300 лошадиных сил. Среди моторов своего класса данный агрегат является чуть ли не образцовым с ресурсом около 300 тысяч километров. Двигатель выделяется простой конструкцией и беспроблемностью, особенно если речь идет о модификации без системы непосредственного впрыска. Данный агрегат устанавливают сейчас в модели Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Venza, Toyota Highlander, Toyota Alphard, а также Lexus ES и GS.

Nissan VQ37VHR

Наконец, лидером этого рейтинга назван Nissan VQ37VHR. Этот мотор обладает высоким качеством сборки и продуманностью, что делает его в своем классе одним из лучших, если не лучшим. Рабочий объем двигателя равен 3,7-литрам, а мощность варьируется от 320 до 355 «лошадей».

Данный агрегат может быть известен покупателям большинства моделей Infiniti, в числе которых значатся: G37, Q50, QX50, Q60, Q70, QX70, QX60, FX37, EX37 и M37. Кроме того, его устанавливают в спортивные Nissan Skyline и Nissan 370Z.