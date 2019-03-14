Составлен ТОП-3 самых экономичных по расходу моделей Lada

Автомобили Lada выбирают не только за их относительно невысокую стоимость по сравнению с конкурентами, но также и за их экономичность с точки зрения расхода топлива.

Эксперты составили тройку лучших по этому показателю моделей российской марки.

Первое место в этом ТОП-е досталось обновленной Lada Granta LF. 1,6-литровый двигатель этой модели в кузове лифтбэк, если верить паспортным данным, расходует на 100 км в смешанном цикле 6,4-литра.

Строчкой ниже расположилась Lada Vesta. Ее расход по паспортным данным составляет 6,6-литра на 100 километров в смешанном режиме езды для 1,6-литрового мотора на 105 лошадиных сил, пишет Drivenn.

ТОП-3 замыкает городской хэтчбек Lada XRay, который способен преодолевать 100 километров пути, расходуя примерно 6,6-литра бензина в смешанном цикле. Речь идет о 1,8-литровом моторе этой модели с отдачей в 122 лошадиные силы.