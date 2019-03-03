Составлен ТОП-3 автомобилей с самыми высокими средневзвешенными ценами в РФ

Премиальный британский кроссовер Rolls-Royce Cullinan занял лидерскую позицию в ТОП-е автомобилей с самыми высокими средневзвешенными ценами на российском рынке по состоянию на январь 2019 года.

Согласно отчету издания «Автостат-Инфо», за первый месяц текущего года в России было реализовано четыре экземпляра этого внедорожника, средняя стоимость которого составила 25 миллионов рублей.

Строчкой ниже расположился еще один Rolls-Royce – но на этот раз не кроссовер. Модель Wraith дилеры британского автоконцерна продали в январе в количестве трех штук со средним ценником в 19 миллионов рублей.

ТОП-3 замыкает итальянский «паркетник» Lamborghini Urus со средневзвешенной ценой в январе в 15 миллионов 200 тысяч рублей и объемом продаж в 4 единицы.