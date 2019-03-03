СМИ: В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Казалось бы, автомобили «Ока» уже давно ушли на покой. Данную модель, известную под множеством имен, в числе которых: ВАЗ-1111, СеАЗ-1111 и КамАЗ-1111, перестали выпускать еще в 2008-м, однако на днях стало известно, что «Ока» продолжает существовать на другом рынке.

Портал Asia Times, базирующийся в Гонконге, сообщил о том, что в Сирии работает дилер, который продает такие автомобили. Более того, по словам корреспондента данного издания, компактные российские автомобили с ручной трансмиссией за счет своей бюджетной цены даже пытаются конкурировать с китайскими производителями в лице Brilliance и BYD.

Как пишет СМИ, автомобили “Ока” продаются сирийцам за 2 миллиона 500 тысяч местных фунтов, что при пересчете на рубли составляет порядка 320 тысяч.

Информации о том, откуда автомобили “Ока”, прекратившие выпускаться в России в 2008-м, появились в Сирии, нет, как и подтверждений слов журналиста данного издания. Не исключено, что он перепутал «Оку» с другим российским автомобилем, вероятно с Lada Kalina.

Напомним, что автомобиль “Ока” продавался в России с моторами от 0,6 до 1-литра, отдача которых составляла от 29 до 53 лошадиных сил. В качестве трансмиссии использовалась механическая трансмиссия.