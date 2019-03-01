Smart завершает эпоху использования ДВС

Представители бренда Smart сообщили о том, что уже после следующего года компания полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Фирма решила сконцентрироваться на абсолютно экологическом транспорте, а уже совсем скоро в Женеве будет продемонстрирована новая концептуальная модель forease+.

Отметим, что в последнее время уровень продаж бренда постепенно падает. Так, в прошлом году марка смогла реализовать в рамках рынка Старого света чуть больше 97 тысяч авто, и это почти на 3 процента меньше, чем годом ранее. При этом, львиная доля всех продаж приходится на привычные всем автомобили, тогда как электрические разошлись тиражом не более полутора тысяч.

Но несмотря на столь пугающие результаты, представители компании всё-таки решили отказаться от ДВС и полностью «озеленить» марку к будущему году, что сделает её первой в мире, полностью отказавшейся от стандартных двигателей в пользу электроустановок.

Внешне концептуальная модель выглядит весьма футуристично, серебристый цвет оригинально сочетается с янтарно-жёлтым. Крыша автомобиля выполнена из мягкой ткани и натянута на каркас, но эксперты утверждают, что в случае сильной непогоды вода может попасть в салон, испортив восхитительно обивку из алькантары.

Главной изюминкой автомобиля является руль без верхней части обода. Технические характеристики у этого электрокара стандартные для фирмы. Будет установлен мотор с отдачей в 82 лошадиные силы. Аккумулятора хватит максимум на 160 километров пути, а максимальная скорость составляет 130 километров в час.