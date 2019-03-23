Sir Vival: самый страшный, но безопасный автомобиль в мире

Американский автомобиль Sir Vival по праву можно назвать одним из самых уродливых в местном автопроме. Разработкой этой машины занимались в конце 50-х годов прошлого столетия, но уже тогда инженерам удалось использовать передовое решение, сделавшее этот автомобиль максимально безопасным.

Речь идет о разделении салона и отсека с двигателем на две отдельные капсулы. При лобовом столкновении водитель и пассажиры хоть и подвергались бы перегрузкам, но удар уже был бы многократно погашен первой капсулой с мотором, а двигатель не мог бы попасть салон.

Правда у машины были и минусы – за счет такой конструкции управлять ей было непросто из-за специальной шестерни, соединявшейся с рулевым управлением. При этом повернуть можно было только в движении, после остановки машины повернуть руль попросту было невозможно.

Спроектированная на базе автомобиля Nash 1947 года выпуска машина получила чудаковатый 3-местный салон, где водительское сиденье имело возвышение с целью хоть как-то улучшить обзорность.

Дополнительной проблемой при управлении автомобилем был задний привод, справиться с которым, особенно на крутых поворотах, удавалось только имевшим большой опыт водителям.

К сожалению, данная разработка, созданная американским инженером Уолтером Джеромом и его помощниками, не приглянулась ни одному из местных автоконцернов. До 1964 года автор этого проекта пытался найти финансирование для ее вывода в серию, но в итоге сдался и продал машину. Сейчас ей владеет один из коллекционеров города Беллингем (штат Массачусетс).