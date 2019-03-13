Штраф за превышение скорости на 10 км/ч может вернуться

В ГИБДД сообщают о необходимости провести полноценную проверку всех дорог в стране, чтобы увеличить максимально допустимую скорость на всех участках, где есть возможность.

Представители ведомства также сообщили, что поддерживают инициативу о снижении нештрафуемого порога ровно в два раза. Напомним, что сейчас он составляет 20 километров в час. Нештрафуемый диапазон был расширен 6 лет назад, когда стали массово внедряться камеры видеонаблюдения, но они работали с неточностями, из-за чего трудно было установить реальную скорость автомобилиста. Однако, актуальные комплексы фото- и видеофиксации работают отменно, поэтому использовать двадцатикилометровый порог просто нет необходимости.

В ГИБДД полагают, что после того, как будут исследованы все трассы России можно будет вводить повышение скоростного лимита на участках, на которых созданы для этого условия. И только после этого можно будет переходить к сокращению нештрафуемого диапазона. По словам профильных экспертов, даже превышение скорости на 1 километр в час потенциально несёт опасность, а риск столкновения увеличивается сразу же на 3 процента.

Напомним, что согласно сведениям, в РФ выросло количество аварий по вине водителей. В прошлом году на их долю пришлось 88 процентов от общего числа и прирост составил почти 3.5 процента.