Седан Peugeot 408 подорожал на 12 тысяч рублей

Компания Peugeot увеличила цены на свой единственный седан в России – 408. Четырехдверка прибавила по сравнению со своей предыдущей стоимостью 12 тысяч рублей во всех комплектациях.

Отныне ценник базовой версии 408-го, оснащенной 1,6-литровым мотором на 115 лошадиных сил и «механикой», стартует с отметки в 1 миллион 72 тысячи рублей.

За модификацию с АКПП придется заплатить минимум 1 миллион 137 тысяч рублей, а за «топовую» комплектацию со 150-сильным мотором – 1 миллион 265 тысяч рублей.

Стоимость дизельных версий Peugeot 408 со 114-сильным агрегатом и МКПП базируются в вилке от 1 миллиона 159 тысяч до 1 миллиона 174 тысяч рублей.