Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей

Компания Geely в марте снизила цены на свой седан Emgrand 7 на 70 тысяч рублей по сравнению с предыдущим прайсом.

Как сообщает портал «Цена Авто», отныне стоимость данной модели, оснащенной 1,8-литровым мотором на 133 лошадиные силы, составляет 809 тысяч 900 рублей (комплектация «Комфорт»). За модификацию «Люкс» с бесступенчатым вариатором просят от 899 тысяч 990 рублей.

Напомним, что в этом месяце 4-дверка Emgrand 7 также обзавелась новой базовой комплектацией и свежим 1,5-литровым мотором на 103 “силы”. Такая модификация китайского седана доступна сейчас для российских покупателей по цене от 735 тысяч 990 рублей.