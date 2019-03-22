Седан Chevrolet Monza по цене «Весты» вышел в продажу в Китае

Компания Chevrolet приступила к продажам на китайском авторынке своего нового бюджетного седана Monza. Автомобиль предлагается покупателям из «Поднебесной» в пяти комплектациях.

Официальная презентация новинки состоялась в конце 2018 года. Автомобиль был призван стать доступной альтернативой модели Cruze.

В качестве платформы новый Monza использует «тележку» Lacetti образца 2013 года. В моторную линейку 4-дверки входят: 1- и 1,3-литровые двигатели, выдающие 125 и 163 лошадиные силы мощности соответственно. Пару обоим двигателям составляет 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Оснащение новинки чуть поскромнее, чем у того же Cruze. Автомобилю положен только кондиционер с ручным управлением, а кожаная отделка и люк доступны только в «топовой» версии.

Седан также доступен в «оспортивленных» модификациях RS и Red Line, отличающихся исключительно дизайном экстерьера и интерьера.

За базовую комплектацию Chevrolet Monza в Китае просят 89 тысяч 900 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет 850 тысяч рублей. Примерно столько же сейчас дилеры просят за универсал Lada Vesta SW Cross.