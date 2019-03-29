Самый дешевый кроссовер Hyundai получит оснащение лучше «Креты»

Компания Hyundai выложила в Сеть видеотизер своего нового компактного кроссовера под названием Venue. Автомобиль должен стать глобальной моделью, а первым рынком, где он появится, будет Индия.

Презентация «паркетника» состоится 17 апреля на автомобильной выставке в Нью-Йорке.

Новинка должна получить массивную решетку радиатора, 2-ярусную головную оптику, как у модели Kona и последнего Santa Fe. Блоки основных фар получат светодиодную окантовку.

Кроссовер спроектируют на архитектуре Hyundai i20, а по габаритам новинка станет самым компактным кроссовером в линейке южнокорейской марки.

В моторную линейку Venue должны войти бензиновые 1-литровый турбомотор и 1,4-литровый «атмосферник». Мощность обоих составит 100 лошадиных сил. Также для покупателей этой модели предложат 1,4-литровый «дизель» на 90 «сил». Связку турбомотору составит 7-диапазонный «робот», а остальным – 6-ступенчатая МКПП. Будет ли у нового Hyundai Venue полный привод – пока неизвестно.



Предполагается, что в индийской линейке «Хендэ» кроссовер окажется дешевле Creta, за которую сейчас просят от 960 тысяч рупий или 901 тысячи рублей по актуальному курсу. При этом Venue получит оснащение, превосходящее более старшую модель «Крета».

В арсенал новинки войдут: шесть подушек безопасности, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, круиз-контроль, вентилируемые передние сиденья и система бесключевого доступа.