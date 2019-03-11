Самая дорогая дорога в РФ обойдётся дешевле

Черноморскую трассу назвали самым дорогим проектом за последнее время. Однако, несмотря на значительные финансовые траты, программу по реализации решили не откладывать. Тем более, что Росавтодор смог найти способ сократить расходы на возведение дороги.

Если раньше проект оценивали в 1 триллион 600 миллиардов рублей, то после внесения некоторых корректировок сумма существенно сократилась вплоть до 1 триллиона рублей. Но, ввиду уменьшения бюджета проекта было решено и сократить саму трассу, и теперь дорога от Сочи будет вести не до Джубги, а только до Туапсе.

Отметим, что уже который год трассы вдоль черноморского берега крайне перегружены, что особенно заметно в курортный сезон. Очень часто в знойные дни пробки растягиваются на несколько километров. И чтобы повысить пропускную способность дорог, было решено создать новую магистраль. После внесения корректировок общая длина трассы составит чуть более 80 километров. И если ранее сдать проект хотели уже через 5-6 лет, то теперь стало ясно, что россияне не получат новой дороги раньше, чем через 18 лет. Именно столько понадобится ведомству, чтобы построить новую высококлассную магистраль и не выйти за рамки сокращённого бюджета.