Российским беспилотникам не хватает денег

Тестирование новых отечественных беспилотников должно проходить в реальных условиях на трассах столицы, а также Татарстана.

В настоящий момент «беспилотная лихорадка» с головой накрыла весь мир. Не отставать от актуальных тенденций пытается и Россия. Именно поэтому чиновники вынесли решение разрешить проводить эксперименты с беспилотниками, которые должны быть окончены до начала весны 2022 года.

Однако, как оказалось, для того, чтобы реализовать программу по испытаниям, необходима крупная сумма денег. В частности, для тестирования НАМИ нужно коло 40 миллионов рублей, а для проведения испытания на дорогах столицы нужно ещё около 200 миллионов рублей. Дорогу нужно будет оснастить специальными датчиками, и всё это весьма затратно для бюджета. Проверка одного лишь экземпляра стоит более 200 тысяч рублей, тогда как специалисты должны будут потратить уйму времени на анализ поведения системы беспилотного управления в реальных условиях.

Исходя из существующих финансовых проблем есть все основания полагать, что беспилотники доберутся до отечественных дорог не раньше конца текущего года.