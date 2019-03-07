Российский авторынок показывает снижение спроса

Согласно официальным международным данным, за прошлый месяц всего в стране было продано более 128 тысяч рублей. Таким образом наблюдается отрицательная динамика, которая превысила показатель в 3.6 процента.

Эксперты отмечают, что в этой статистике нет ничего удивительного и этого вполне можно было ожидать. Но, у многих ещё оставались надежды на то, что ситуация будет оставаться позитивной. Тем более, что в январе этого года российский рынок показал прирост продаж, хотя и незначительный, тогда он составил 0.6 процента.

Представители профильного ведомства сообщили, что отрицательная динамика обусловлена падением реальных доходов населения страны, повышением ставки НДС и прочими факторами. Однако, чиновники утверждают, что будут продолжать контролировать ситуацию и помогать брендам, массово представленным на рынке, успешно реализовывать свою продукцию. Хотя по результатам февраля даже на автомобили марки Lada было зафиксировано падение спроса на 1 процент.