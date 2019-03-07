Rolls-Royce об Aurus: для наших клиентов важна не цена, а индивидуальность

В рамках открывшегося на днях Женевского автосалона (Geneva Motor Show-2019) состоялась европейская премьера отечественного премиального бренда Aurus, о чем редакция Daily-Motor.Ru уже сообщал на этой неделе.

Региональный директор британской марки Rolls-Royce Джулиан Дженкинс в своем общении с российскими журналистами прокомментировал сравнение автомобилей Aurus с машинами «Роллс-Ройс».

По словам топ-менеджера, он успел изучить российские автомобили, выставленные на стенде, и советует покупателям, кто хочет увидеть настоящий Rolls-Royce, напрямую обращаться в его компанию.

При этом господин Дженкинс отметил, что итоговая цена автомобилей «Аурус» не имеет значения, поскольку для покупателей Rolls-Royce “важна не цена, а индивидуальность», — цитирует топ-менеджера Autonews.

Напомним, что компания Aurus привезла на Женевский автосалон седан S600 и лимузин L700. Обе модели укомплектованы гибридным силовым агрегатом, работающим на базе 4,4-литрового ДВС и электромотора. Суммарная мощность агрегатов составляет 600 лошадиных сил.