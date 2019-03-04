Roewe готовит к дебюту кросс с флагманским дизайном

В сети были опубликованы фотографии нового внедорожника Roewe, который проходил испытания. Отметим, что в продажу новинка должна поступить в текущем году.

Данный бренд был создан концерном SAIC 14 лет назад. В Поднебесной машины этой марки пользуются неплохой популярностью, и за прошлый год разошлись по стране в количестве 471 тысяч экземпляров с приростом продаж в 23 процента. А для того, чтобы ещё больше укрепиться на китайском рынке, фирма решила выпустить новый кроссовер.

Если судить по шпионским фотоснимкам, машина внешне очень сильно похожа на рамный RX8 из серии флагманов. Но будет на ступень ниже его и выйдет в продажу под названием RX7. Хотя, не исключено, что паркетник станет лишь укороченный версией флагмана, так как получил идентичную головную оптику и решётку радиатора.

По что информации про технические характеристики в сети нет. В тайне остаются и цены. Напомним, что за машины модели RX5 просят от 979 тысяч рублей, тогда как за флагманский внедорожник около 1 миллиона 656 тысяч рублей.